Коалиция США нанесла удар по поселку в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 28 окт — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по деревне ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное телевидение.

В результате атаки погибли пять мирных жителей.

В среду коалиция также нанесла удар по деревне в Дейр-эз-Зоре. Агентство SANA сообщало, что погибли 62 мирных жителя.

Коалиция во главе с США, в свою очередь, опровергла информацию о гибели мирных граждан в результате авианалетов.

"Одним из объектов, который ИГ* использовало в качестве командного центра для планирования и совершения нападений, была мечеть. По оценке командующего Сухопутными силами, только боевики ИГ* присутствовали в командном центре во время удара", — заявил РИА Новости представитель коалиции, полковник Сухопутных сил США Шон Райан.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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