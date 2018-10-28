Национальный музей Дамаска открылся для посетителей впервые с 2012 года

ДАМАСК, 28 окт — РИА Новости, Заман Рамазанов. Национальный музей Дамаска открылся в воскресенье для посетителей впервые за шесть лет после начала сирийского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.

В связи с войной в Сирии вход в музей был закрыт с 2012 года, посетители имели доступ только к внутреннему дворику с садом, где выставлены несколько экспонатов.

В воскресенье и понедельник в связи с открытием вход в музей бесплатный. Сотрудник музея затруднился сказать, какова будет стоимость билета, однако сейчас на окне кассы висит ценник: 75 сирийских лир для граждан САР (около 11 рублей) и 500 для иностранцев (около 70 рублей). В залах музея пока немного посетителей, в основном это молодежь, фотографирующая практически каждый экспонат. Смотрители музея, впрочем, никак этому не препятствуют.

Параллельно с открытием музея стартовал двухдневный форум "Нынешнее состояние сирийских музеев и их роль в укреплении национального самосознания", в котором, по словам организаторов, участвуют и иностранные ученые. Музей, открытый в 1936 году, в свое время стал пристанищем для экспонатов, которые удалось спасти от разграбления террористами — их свозили именно в музей Дамаска.

В воскресенье открыто пока одно крыло музея с 16 залами, остальная часть ремонтируется. Информация об экспонатах пока представлена только на арабском языке. При этом имеются информационные стенды с переводом на английский язык.

Залы и стенды музея разделены не только по эпохам, но и по тематике: есть отдельный стенд "Торговля", на котором выставлены монеты и предметы торговли, особый зал "Мир женщин", в котором исключительно скульптуры женщин византийского периода.

Древностям Пальмиры посвящено несколько музейных залов. В одном из них выставлена уникальная реконструкция гипогея (массового захоронения) Ярхай 2-3 веков нашей эры.

Также посетители могут оценить многочисленные мозаики, бюсты, скульптуры различных периодов истории Сирии, в том числе византийского, а также остатки наследия Римской империи, представленные в том числе фрагментами колонн.