В СКП считают, что возвращение беженцев в Сирию сейчас бессмысленно

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Призывы к возвращению на родину сирийских беженцев и созыв международной конференции по этому вопросу имеют смысл только после политического урегулирования ситуации в Сирии, заявил РИА Новости представитель Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди.

"Любой призыв к проведению международной конференции (по вопросу возвращения – ред.) беженцев, где бы она ни прошла, не имеет смысла без надлежащей безопасной, нейтральной, объективной среды (в Сирии – ред.)", — заявил Ариди.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошел в столице Турции Стамбуле. В работе саммита, который длился почти три часа, также принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По итогам было принято совместное заявление. Путин предложил на саммите поддержать российскую инициативу по проведению международной конференции по решению проблем сирийских беженцев.

"При наличии (в Сирии – ред.) режима невозможно обеспечить такую нейтральную и безопасную среду, и россияне должны уделять приоритетное внимание обеспечению этой безопасной среды, прежде чем призывать к возвращению беженцев. Пока международные резолюции Совбеза ООН не соблюдаются и не реализуется политическое урегулирование посредством (создания – ред.) конституционной комиссии, беженцы не смогут вернуться", — пояснил Ариди.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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