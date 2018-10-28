В СКП считают, что Россия может помочь с вопросом конституционного комитета

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Конституционный комитет Сирии вряд ли заработает до конца года, если Россия не окажет давления на Дамаск по этому вопросу, считает представитель Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди.

В субботу в Стамбуле прошла встреча лидеров РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

"Пока этот режим упрямо мешает усилиям, я не думаю, что это возможно, если только Россия не предпримет правильных и необходимых усилий, чтобы оказать давление на режим для выполнения их обязательств и резолюций Совбеза ООН", — заявил аль-Ариди РИА Новости на вопрос, считает ли он возможным создание комиссии до конца года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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