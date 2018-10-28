Запад должен присоединиться к восстановлению Сирии, считает эксперт

ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Участие ФРГ и Франции в саммите по Сирии в Стамбуле является одним из успехов российской политики, но ограничиваться этим не стоит, необходимо привлекать западные страны к восстановлению САР, снятию санкций со страны и прекращению финансирования терроризма, заявил РИА Новости полковник в отставке, сирийский эксперт в военных и стратегических вопросах Мухаммад Аббас.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

"Присоединение ФРГ и Франции к четырехстороннему саммиту — это один из результатов диалога, это один из успехов, которые всегда достигаются российской политикой. РФ хочет привлечь международное сообщество, даже те страны, которые нападали на Сирию, даже не к нахождению решения кризиса, а к участию в вопросе прекращения войны", — заявил эксперт.

Россия, по его словам, "старается привлечь все страны, даже Турцию, до сих пор осуществляющую агрессию против Сирии". Аббас назвал политику РФ в этом вопросе сбалансированной, с учетом геополитической роли РФ. По его словам, президент РФ "стремится восстановить стабильность в регионе".

Касаясь роли США, Аббас отметил, что "США самим пора начать искать средства для выхода из сирийской войны и прекратить ее".

Нужно привлечь к восстановлению

"Страны-агрессоры должны заплатить за ущерб от войны, присоединившись к восстановлению", — заявил Аббас.

Помимо того, Аббас считает, что следующим шагом в привлечении ряда стран к восстановлению САР должно стать снятие санкций. "Они затрудняют в значительной степени восстановление инфраструктуры страны после войны", — отметил он.

"Есть еще проблема потока террористов, которые спокойно перемещаются через турецкие и европейские аэропорты с согласия ЕС… агрессорам нужно убрать руки прочь от Сирии, но нужно также привлечь их не только к восстановлению САР, но и к остановке финансирования терроризма", — заявил Аббас.

Идлиб: сначала мирная операция

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что создание демилитаризованной зоны в Идлибе приведет к стабильному и продолжительному перемирию. Комментируя это заявление, эксперт напомнил, что решение по Идлибу временное.

"Присутствие террористов в Идлибе не будет продолжительным… по прошествии необходимого срока должна начаться так называемая "мирная" операция: выход террористов из зоны, освобождение удерживаемых в заложниках мирных жителей", — заявил эксперт.

"В случае, если эта операция не удастся, тогда наши вооруженные силы, сконцентрированные в районе демилитаризованной зоны, готовы начать военную операцию, конечно, в сотрудничестве с российскими друзьями, которые намерены очистить Идлиб и выгнать террористов из Сирии", — заявил эксперт.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны были к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.