АММАН, 28 окт — РИА Новости. Россия, США и Иордания ведут переговоры с целью найти итоговое решение проблемы лагеря беженцев "Рукбан" на границе Сирии с королевством, при этом Иордания считает доставку гумпомощи в лагерь обязанностью САР и ООН, заявил министр иностранных дел королевства Айман Сафади.

"Ведутся переговоры между Иорданией, США и Россией с целью найти окончательное решение проблемы лагеря "Рукбан", обеспечив условия добровольного возвращения его жителей в их города и села, освобожденные от "Исламского государства"* (террористическая группировка ИГ*, запрещена в РФ — ред.)", — говорится в полученном РИА Новости заявлении министра, сделанном им на полях форума IISS в Манаме.

"Жители "Рукбана" — сирийцы, находятся на территории САР, хотя Иордания и обеспечивала гуманитарную помощь для них через свою территорию, когда не было другого варианта. Дорога к "Рукбану" теперь есть и с сирийской территории, гумпомощь можно доставить из самой Сирии, поэтому обеспечение потребностей лагеря — это ответственность Сирии и ООН, а не Иордании", — подчеркнул министр.

Он отметил, что королевство продолжает оказывать медицинскую помощь жителям лагеря, в том числе принимая их в иорданских больницах совместно с ООН, а также обеспечивая лагерь водой.

Сафади призвал различать призывы некоторых стран отказаться от помощи в восстановлении Сирии, пока не обеспечен политический переход и установление стабильности в САР, являющейся гарантией спокойной жизни сирийцев и удовлетворения их нужд. При этом он отметил, что борьба с ИГ* еще не завершена.

"Такие подходы провальны… Сирия стала ареной битвы других, нужно принять новые подходы, отражающие желание реализовать интересы Сирии и сирийцев и нацеленные на политическое решение, сохраняющее единство Сирии, ее сплоченность, решение, которое примут сирийцы", — отмечается в заявлении Сафади.

"Иордания предоставила все, что могла, 1,3 миллиона сирийцев, продолжает это делать, однако международному сообществу тоже необходимо взять на себя ответственность", — заявил министр.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.

Ранее официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в субботу, что причиной тому стали США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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