Россия, Турция, Франция и Германия поддержали политический процесс в Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ подтвердили поддержку инклюзивному политическому процессу Сирии под эгидой ООН, призвали создать комитет в Женеве для конституционной реформы в САР, чтобы провести свободные выборы, говорится в коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>