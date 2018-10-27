Россия, Турция, Франция и Германия поддержали политический процесс в Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ подтвердили поддержку инклюзивному политическому процессу Сирии под эгидой ООН, призвали создать комитет в Женеве для конституционной реформы в САР, чтобы провести свободные выборы, говорится в коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

"Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ выразили свою поддержку инклюзивному политическому процессу в Сирии при посредничестве ООН и призвали к активному участию в нем с сирийской стороны. Они призвали к созданию и скорейшему созыву к концу года конституционного комитета в Женеве, который достиг бы конституционной реформы, проложив путь к свободным и справедливым выборам под наблюдением ООН и в соответствии с самыми высокими международными стандартами", — говорится в коммюнике.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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