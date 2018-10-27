В Алеппо и провинции Хама зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе города Алеппо и в провинции Хама в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы западных окраин города Алеппо и населенного пункт Телль-Базам (дважды) провинции Хама", — сказал он.

Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также руководитель Центра добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные и благотворительные акции не проводили.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>