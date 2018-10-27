Макрон отметил, что политический строй в Сирии - это дело народа

СТАМБУЛ, 27 окт – РИА Новости. Политический строй в Сирии — дело сирийского народа, но надо помочь создать условия для возможности принятия решения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Поскольку мы решили уважать суверенитет всех сирийцев, мы должны увидеть, что они больше полностью не представлены нынешним правительством, потому что несколько миллионов сирийцев покинули страну, они сегодня в Турции, Иордании, Ливане, Германии, Франции и во многих других странах. Поэтому мы должны создать конституционные рамки, которые позволят всем сирийцам проголосовать и решить свое будущее. Это и есть настоящий суверенитет", — отметил Макрон.
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