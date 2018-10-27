Макрон отметил, что политический строй в Сирии - это дело народа

СТАМБУЛ, 27 окт – РИА Новости. Политический строй в Сирии — дело сирийского народа, но надо помочь создать условия для возможности принятия решения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Надо уважать правительство, которое суверенно, но вместе с давлением международного сообщества, и я настаиваю на этом. Что было решено в Сочи? Это то, чтобы было место для международного сообщества, что будет три коллеги в этом конституционном комитете", — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии в Стамбуле.

"Поскольку мы решили уважать суверенитет всех сирийцев, мы должны увидеть, что они больше полностью не представлены нынешним правительством, потому что несколько миллионов сирийцев покинули страну, они сегодня в Турции, Иордании, Ливане, Германии, Франции и во многих других странах. Поэтому мы должны создать конституционные рамки, которые позволят всем сирийцам проголосовать и решить свое будущее. Это и есть настоящий суверенитет", — отметил Макрон.

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