СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает, что до конца года будет утвержден и заработает Конституционный комитет Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, работу по формированию комитета нужно вести, исходя из ряда соображений: "проявляя уважение к сирийским законным властям, с одной стороны, но имея в виду необходимость наладить действенный диалог с оппозицией.. опираясь, в том числе, и на декларацию сегодняшнего дня", которая была согласована участниками саммита в Стамбуле.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.
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