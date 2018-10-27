Путин: расширение круга участников урегулирования пошло бы на пользу Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что о новой встрече лидеров РФ, Франции, ФРГ и Турции на прошедшем в Стамбуле саммите не говорили, но отметил, что расширение участников урегулирования пойдет на пользу Сирии.

"Что касается встречи, то мы об этом в этом формате пока не договаривались, но все возможно. Я считаю, что расширение возможностей, количества участников, принимающих участие в процессе урегулирования, оно идет на пользу", — сказал Путин по итогам саммита.

Он напомнил, что такая встреча была предложена главой Франции Эммануэлем Макроном, а президент Турции Таийп Эрдоган его поддержал и выступил инициатором. "Я считаю, что она пошла на пользу", — сказал российский лидер.

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