Макрон напомнил о недопустимости применения химического оружия в Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Применение химического оружия в регионе Идлиба, равно как и в других регионах Сирии, недопустимо, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии в Стамбуле.

"Я напомню, что в регионе Идлиба, как и в других регионах (Сирии), — и в нашем коммюнике по этому вопросу все прозрачно, — никакое применение химического оружия недопустимо, кто бы его ни применял", — подчеркнул французский лидер.

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