Сирийский народ должен сам определять судьбу страны, заявил Путин

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Принципиальная позиция России по Сирии заключается в том, что сирийский народ сам должен определять судьбу страны и назначать лидеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что судьбу своей собственной страны, в том числе и определение персоналий на политической сцене, должен определять сам сирийский народ", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

Он отметил, что для этого должны быть созданы определённые условия, одним из которых является запуск политического процесса по формированию конституционного комитета и начало его работы.

Путин выразил уверенность, что создание конституционного комитета должно проходить уважительно по отношению к законному правительству Сирии, иное было бы контрпродуктивно. Кроме того, необходимо согласовать третью часть конституционного комитета Сирии — от общественных организаций, напомнил президент. Он добавил, что ранее были сформированы две его части: от оппозиции и от Дамаска.

Глава государства рассчитывает, что конституционный комитет заработает до конца текущего года.

По словам Путина, участники четырехстороннего саммита согласились с тем, что добиться установления долгосрочной стабильности в Сирии можно лишь политико-дипломатическими средствами при сохранении единства страны.

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