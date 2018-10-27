Члены саммита согласны, что сирийский вопрос решит дипломатия, заявил Путин

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Россия, ФРГ, Турция и Франция едины в том, что урегулирование в САР возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве страны, заявил президент России Владимир Путин по итогам субботнего саммита по Сирии, прошедшего в Стамбуле.

"Все участники встречи согласны в главном: добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами, в полном соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и при строгом соблюдении принципов единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики", — заявил Путин по итогам переговоров.

При этом он подчеркнул, что сами сирийцы должны определять будущее своей страны.

"Именно в таком контексте обсудили перспективы объединения усилий в рамках астанинского формата и так называемой "малой группы". Это, на наш взгляд, способствовало бы началу реального политического процесса в Сирии, привлекло бы к нему все большее число заинтересованных и конструктивно настроенных представителей сирийского общества", — добавил президент РФ.

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