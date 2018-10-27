Турция выполняет обязательства по Идлибу, заявил Путин

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Турецкая сторона выполняет обязательства в рамках соглашения с Россией по сирийскому Идлибу, хотя и не все еще сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа идет. Турецкие партнеры свои обязательства выполняют, хотя не все еще сделано в полном объеме. Мы видим, что это сложная работа, и намерены дальше сотрудничать с Турцией по этому направлению", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Германия-Франция по Сирии в Стамбуле.

Он отметил, что обеспечение демилитаризации идлибской зоны на 15-20 километров нужно для освобождения района от радикальных группировок и тяжелого вооружения.

"Все, что мы делаем с нашими турецкими партнерами и друзьями по этому направлению, соответствует целям, которые мы перед собой поставили", — сказал Путин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>