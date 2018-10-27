Путин поблагодарил де Мистуру за работу по сирийскому урегулированию

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуру за проделанную работу в рамках процесса по сирийскому урегулированию.
Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Он объяснил это решение причинами "личного характера". Де Мистура добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности, по вопросу создания конституционного комитета.
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