Путин поблагодарил де Мистуру за работу по сирийскому урегулированию

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуру за проделанную работу в рамках процесса по сирийскому урегулированию.

"Хочу поблагодарить господина де Мистуру за проделанную работу на этом направлении. Это была сложная, кропотливая и высокопрофессиональная работа, требующая значительных усилий со стороны участников этого процесса и лично господина де Мистуры. Большое вам спасибо", — сказал Путин по итогам четырехстороннего саммита.

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Он объяснил это решение причинами "личного характера". Де Мистура добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности, по вопросу создания конституционного комитета.

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