СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции, России и Турции обязались сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле.
"Есть обязательство сделать все, чтобы дальнейшие гуманитарные катастрофы не происходили. Хорошей новостью стало, что Турция и Россия 17 сентября смогли согласовать работу над перемирием в Идлибе. Мы сегодня взяли на себя обязательства сделать все, чтобы оно переросло в стойкое и долгосрочное перемирие", — сказала Меркель.
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