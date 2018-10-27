Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции, России и Турции обязались сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле.

"Есть обязательство сделать все, чтобы дальнейшие гуманитарные катастрофы не происходили. Хорошей новостью стало, что Турция и Россия 17 сентября смогли согласовать работу над перемирием в Идлибе. Мы сегодня взяли на себя обязательства сделать все, чтобы оно переросло в стойкое и долгосрочное перемирие", — сказала Меркель.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>