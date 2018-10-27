Меркель считает процесс демилитаризации зон в Идлибе успешным

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции, России и Турции обязались сохранять перемирие в Идлибе на долгосрочной основе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле.

"Удалось достичь значительного прогресса в демилитаризации зон в Идлибе, это должно быть продолжено", — сказала Меркель.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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