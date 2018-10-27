Макрон: договоренности РФ и Турции по Идлибу приведут к прочному перемирию

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Париж рассчитывает на соглашение, заключенное РФ и Турцией, для установления прочного перемирия в регионе сирийского Идлиба, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Россия и Турция несколько недель назад заключили соглашение, которое должно полностью выполняться. Сегодня по этому вопросу нам предоставили заверения. В нашем общем коммюнике мы выразили желание установления устойчивого режима прекращения огня в регионе Идлиба", — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии в Стамбуле.

"Все мы будем внимательно следить, чтобы обязательства выполнялись и чтобы перемирие было стабильным и продолжительным"", — добавил он.

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