Путин заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета по Сирии, конституционная реформа назрела, она будет укреплять государственность и объединит сирийское общество.

"В первую очередь, необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога", — заявил Путин в субботу по итогам четырехстороннего саммита РФ, ФРГ, Турции и Франции по Сирии.

Он подчеркнул, что такой комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением.

"Только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество. А значит, работа по формированию комитета предстоит серьезная, кропотливая, и делать ее нужно качественно. Россия, как гарант астанинского процесса, будет в ней активно участвовать", — продолжил российский лидер.

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