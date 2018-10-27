Путин заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета по Сирии, конституционная реформа назрела, она будет укреплять государственность и объединит сирийское общество.
Он подчеркнул, что такой комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением.
"Только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество. А значит, работа по формированию комитета предстоит серьезная, кропотливая, и делать ее нужно качественно. Россия, как гарант астанинского процесса, будет в ней активно участвовать", — продолжил российский лидер.
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