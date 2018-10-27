Меркель прокомментировала итоговое заявление саммита по Сирии

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Итоговое заявление стамбульского саммита по Сирии демонстрирует, что у его участников общие цели, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"То, что нам удалось согласовать общее коммюнике по важным вопросам, демонстрирует, что есть общая воля решать проблемы", — сказала Меркель по итогам четырехстороннего саммита глав Турции, РФ, ФРГ и Франции по Сирии.

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