Путин и Эрдоган на саммите рассказали о выполнении соглашения по Идлибу

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проинформировали канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выполнении соглашения по сирийскому Идлибу.

"Нельзя допустить, чтобы получившие опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор. В этой связи вместе с господином Эрдоганом подробно проинформировали наших европейских коллег о достигнутом процессе выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибу", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

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