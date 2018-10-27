Более 1,2 тысячи сирийцев вернулись на родину за последние сутки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в субботу.
Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 24 049 человек, в том числе из Ливана – 20 712, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 12 311, "Телль-Калах" – 1 866, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 3 337 человек (женщин – 1 001, детей – 1 692).
По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 27 человек через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 294 человека, выведено семь единиц техники.
"Обнаружены и уничтожены 43 взрывоопасных предмета, в том числе 5 самодельных взрывных устройств", — следует из сообщения.
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