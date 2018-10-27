Борьба с терроризмом в Сирии будет продолжаться, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с лидерами России, Германии и Турции по вопросам сирийского политического урегулирования. 27 октября 2018

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с лидерами России, Германии и Турции по вопросам сирийского политического урегулирования. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Общим приоритетом в Сирии является борьба с террористами, она будет продолжаться с соблюдением гуманитарного права, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии в Стамбуле.

"Нашим общим приоритетом является борьба с терроризмом. Эта борьба продолжается и сегодня на местах. Мы не должны ни в каком случае потерять из вида то, что это наш первый военный и политический приоритет", — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что "это первая война в Сирии против террористов, которые нападают на наши страны и приводят к смертоносным терактам".

"Наша воля заключается в том, чтобы продолжать борьбу с терроризмом, зная, что все проводимые операции полностью соответствуют гуманитарному праву", — подчеркнул он.

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