Саммит по Сирии подтвердил договоренности по Идлибу, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с лидерами России, Германии и Франции по вопросам сирийского политического урегулирования. 27 октября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с лидерами России, Германии и Франции по вопросам сирийского политического урегулирования. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Четырехсторонний саммит глав Турции, РФ, ФРГ и Франции по Сирии подтвердил российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"По Идлибу мы подтвердили наши договоренности, которые позволят предотвратить гуманитарный кризис. Мы проинформируем Иран и будем продолжать с ним сотрудничать по решению сирийского кризиса. Сошлись во мнении о том, чтобы до конца года была создана конституционная комиссия Сирии и с начала следующего года уже начала работать", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита, который прошел в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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