Путин проведет в Стамбуле встречу с Макроном

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведет в Стамбуле после саммита по Сирии встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"В рамках сегодняшнего саммита у нас состоялись отдельные, весьма полезные встречи с президентом Турецкой Республики и с канцлером Германии. Предстоит еще разговор с президентом Франции", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров по сирийскому урегулированию.

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