СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Четырехсторонний саммит глав Турции, РФ, ФРГ и Франции по Сирии дал импульс для окончания сирийской трагедии, решить конфликт военным путем нельзя, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.
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