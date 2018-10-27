СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Четырехсторонний саммит глав Турции, РФ, ФРГ и Франции по Сирии дал импульс для окончания сирийской трагедии, решить конфликт военным путем нельзя, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Нашей целью было обеспечить прекращение огня, а также у нас была возможность обсудить политическое урегулирование. Кризис в Сирии стал международной проблемой. Астана стала образцом для нас, здесь мы продолжили свои усилия и подтвердили наше мнение о том, что военным путем нельзя решить сирийскую проблему. Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии. Думаю, что мы дали на этом саммите конкретный импульс для этого. Призываю другие страны поддержать эти усилия", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита, прошедшего в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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