Макрон назвал возможную военную операцию Дамаска в Идлибе неприемлемой

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Возможное военное наступление сирийских властей в регионе Идлиба является недопустимым, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии в Стамбуле. © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Саммит по Сирии подтвердил договоренности по Идлибу, заявил Эрдоган

"Центральной частью нашего обсуждения была ситуация в Идлибе. Мы заявили предельно ясно: военное наступление режима и его сторонников повлечет недопустимые последствия в вопросах безопасности и гуманитарной ситуации", — отметил Макрон.

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