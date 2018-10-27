Турция не потерпит присутствия террористов в Сирии, заявил Эрдоган

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция не потерпит присутствия террористов в Сирии около своих границ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам четырехсторонней встречи по сирийскому урегулированию, прошедшей в Стамбуле.

"Турция не допустит, чтобы террористы (в Сирии) остались около наших границ, мы продолжим борьбу с терроризмом", — сказал Эрдоган журналистам по итогам саммита.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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