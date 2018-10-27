Де Мистура назвал саммит по Сирии очень полезным и конструктивным

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал саммит по Сирии в Стамбуле очень полезным и конструктивным.

"Это не формальная встреча, это важный саммит. Встреча конструктивная, она будет очень полезной, дискуссии идут очень интенсивно", — сказал де Мистура.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу своего предстоящего ухода с поста спецпосланника ООН по Сирии, де Мистура заявил, что будет полностью выполнять все обязанности "до последнего дня" — конца ноября, как и было заявлено ранее.

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