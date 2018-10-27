Макрон отметил важность предстоящего саммита в Стамбуле

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Четырехсторонний саммит лидеров Турции, России, Франции и Германии по Сирии будет способствовать обеспечению стабильности и предотвращению гуманитарной катастрофы в этой стране, заявил французский президент Эммануэль Макрон по прибытии в Стамбул.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Только что прибыл в Стамбул. То, что сегодня здесь происходит с участием президента Эрдогана, президента Путина и канцлера Меркель — это стабильность Сирии для предотвращения новой гуманитарной катастрофы", — написал Макрон в Twitter.

Juste arrivé à Istanbul. Ce qui se joue ici aujourd’hui avec le Président Erdogan, le Président Poutine et la Chancelière Merkel, c’est la stabilité en Syrie pour éviter un nouveau désastre humanitaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 октября 2018 г.

В преддверии саммита Макрон провел телефонные переговоры с Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры двух стран сверили часы по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. По данным пресс-службы Кремля, Путин и Макрон заявили о необходимости активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии.

Елисейский дворец через микроблог в Twitter сообщил, что Макрон уже проводит встречу с Эрдоганом, в ходе которой лидеры обсуждают "ситуацию в Сирии".