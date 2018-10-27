В Стамбуле Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии

Саммит по Сирии в Стамбуле (16)

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним ситуацию в Сирии, сообщается на сайте российского военного ведомства.

"В Стамбуле состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.

Как ранее передал телеканал TRT, Шойгу и Акар обсуждали, в том числе, ситуацию в Идлибе.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

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