В Стамбуле Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним ситуацию в Сирии, сообщается на сайте российского военного ведомства.
Как ранее передал телеканал TRT, Шойгу и Акар обсуждали, в том числе, ситуацию в Идлибе.
В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.
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