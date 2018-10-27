Путин и Макрон заявили о важности активизации мирного процесса в Сирии

Саммит по Сирии в Стамбуле (16)

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон заявили о необходимости активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе французской стороны.

"Основное внимание в преддверии открывающегося сегодня в Стамбуле четырехстороннего саммита Россия-Турция-Франция-Германия уделено тематике сирийского урегулирования. Рассмотрен ряд вопросов, выносимых на повестку дня стамбульской встречи. Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии, включая вопросы формирования и запуска Конституционного комитета", — говорится в сообщении.

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