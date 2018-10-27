В Германии поддержали создание демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Германия поддерживает создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе и является сторонником достижения постоянного перемирия в этой провинции, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт перед вылетом канцлера Ангелы Меркель в Стамбул.

В субботу в Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также Меркель.

"Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, это стало важным первым шагом, который позволил предотвратить широкомасштабную военную операцию и, конечно, гуманитарную катастрофу. Теперь вопрос состоит в том, как, исходя из этого, достичь постоянного перемирия в Идлибе", — заявил Зайберт в видеообращении, которое он опубликовал в Twitter.

Представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что канцлер Германии убеждена, что следует использовать каждую возможность, которая может способствовать прекращению страданий населения Сирии.

Guten Morgen vom Flughafen Tegel. Kanzlerin #Merkel reist gleich nach Istanbul, wo sie mit den Präsidenten @EmmanuelMacron, @RT_Erdogan und #Putin über #Syrien sprechen wird. Worum genau es geht – und was uns wichtig ist: pic.twitter.com/pxUphUAnP0 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 27 октября 2018 г.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны были к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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