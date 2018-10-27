Путин и Макрон обсудили Сирию в телефонном разговоре

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону сверили часы по вопросам урегулирования ситуации в Сирии перед четырехсторонним саммитом России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, произошла ли сверка часов по Сирии, Песков ответил утвердительно.

Ранее в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон в субботу утром обсудил по телефону с Путиным сирийское урегулирование. Макрон, в частности, пожелал добиться того, чтобы четыре участника саммита обязались продлить режим прекращения огня, о котором в прошлом месяце договорились президент Турции Тайип Эрдоган и Путин, а также не использовать химическое оружие, сообщает телеканал.

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