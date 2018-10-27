Встреча Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона в Стамбуле. Онлайн-трансляция

Саммит по Сирии в Стамбуле (22)

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Стамбуле проходит саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции. Главная тема переговоров — ситуация в Сирии.

Предполагается, что переговоры продлятся три часа, после чего Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступят с заявлением для прессы.

Четырехсторонний саммит проходит во дворце "Вахдеттин" — усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас дворец, реставрация которого завершилась в 2014 году, используется как анатолийский офис турецкого президента.