Встреча глав России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле займет три часа

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. На переговоры лидеров РФ, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле в субботу отводится три часа, следует из программы встречи.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, до саммита состоится ряд двусторонних встреч участников, начало четырёхсторонних переговоров запланировано на 15.00 по местному времени (совпадает с московским). Предполагается, что по итогам дискуссии четыре лидера сделают заявление для прессы, оно намечено на 18.00.

Четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле пройдет во дворце "Вахдеттин" — усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В настоящее время дворец, реставрация которого была завершена в 2014 году, используется как анатолийский офис президента Турции.

Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит был запланирован на сентябрь, однако не состоятся из графика лидеров.

Эксперты считают, что встречу следует расценивать как стремление Турции основать новую дискуссионную площадку на международном уровне по вопросу сирийского урегулирования.

В саммите планирует принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сообщил, что планирует доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу и напомнить лидерам, что катастрофы в сирийском Идлибе удалось избежать.

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