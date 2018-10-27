В Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и Германии по Сирии

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости, Алёна Палажченко. Четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет в Стамбуле в субботу.

Как сообщил РИА Новости представитель управления по связям администрации президента Турции, саммит пройдет в азиатской части Стамбула, в усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В настоящее время здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Сверка часов

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Россия, Турция, Франция и Германия хотят политического урегулирования в Сирии, но по инструментарию и тактике могут быть расхождения, отметил Песков.

"Это не противоречия. Существуют разные подходы. В целом все, естественно, хотят политического урегулирования в Сирии. Это общая цель. Но по, скажем так, инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения. Вот как раз по всем этим вопросам будет проведена сверка часов", — сказал Песков.

По его словам, лидеры России, Франции, Германии и Турции сделают совместное заявление по итогам саммита, кроме того, у Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Как сообщал замдиректора четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов, запланирована двусторонняя встреча с турецким лидером.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий в Стамбуле саммит, сказала, что этот формат очень актуален. "Что касается важности и актуальности диалога, вне зависимости от уровня и формата, то, безусловно, он (саммит) очень актуален, так как речь идет о странах, которые играют значительную роль в данном регионе, и конкретно по данному вопросу (по Сирии)", — сказала Захарова.

Как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, Анкара ждет от саммита согласование дорожной карты по Сирии и структуры проекта конституции. "Наш приоритет на этом саммите в том, чтобы обсудить, какие новые форматы политического, а не военного, урегулирования в Сирии мы можем разработать. В рамках этого мы ждем согласования дорожной карты по Сирии и основных положений проекта конституции", — сказал Калын.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу на полях саммита и обсудить с ним сирийское урегулирование. "В рамках сочинского соглашения мы построили очень искренние отношения с уважаемым Путиным. Мы хотим обеспечить условия, чтобы люди в Идлибе могли жить спокойно и мирно. Мы обсудим с Сергеем Шойгу в субботу эти и другие вопросы, и я ожидаю, что после этой встречи урегулирование в Сирии пойдет быстрее", — сказал Акар.

Сойдутся две стороны, которые ранее не вели переговоры

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал проведение саммита "хорошим развитием" "Там сойдутся две стороны, которые ранее не вели переговоры. Это русские и турки, которые находились в одном переговорном формате с Ираном. И, с другой стороны, это французы и мы, которые находятся в так называемой группе поддержки Сирии. Мне кажется, имеет смысл совместить это и реализовать возможность для совместного разговора", — сказал он. Министр добавил, что основными темами саммита станет ситуация в Идлибе и продолжение политического процесса в Сирии.

Как сообщил французский дипломатический источник, комментируя предстоящий саммит, в Париже приветствуют любые инициативы, которые бы способствовали долгосрочному урегулированию в Сирии, "Все, что способствует долгосрочному дипломатическому урегулированию ситуации в Сирии с подключением всех субъектов международного сообщества, всегда будет приветствоваться", — сказал источник.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о своем намерении принять участие в саммите. "Завтра я направляюсь в Стамбул, чтобы доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу. Я использую эту возможность, чтобы напомнить этим четырем важным лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать", — сказал де Мистура на брифинге в СБ ООН.

Сам факт проведения встречи – дипломатический успех

Турецкий политолог Айдын Сезер заявил РИА Новости, что этот саммит следует расценивать, как стремление Турции основать новую дискуссионную площадку на международном уровне по вопросу сирийского урегулирования.

"Мы наблюдаем в Сирии процесс, где на поле происходят события с участием коалиции во главе с США и странами-гарантами в рамках астанинского процесса – России, Турции и Ирана. Не думаю, что этот саммит внесет значительный вклад в сирийское урегулирование в краткосрочной перспективе. С точки зрения Анкары, сам факт проведения подобной встречи в Турции уже можно считать дипломатическим успехом", — сказал Сезер.

По его словам, ФРГ и Франция не играют существенной роли в сирийском конфликте, и Россия не ожидает, что на этом саммите будут приняты особо важные решения. "Однако если оценивать перспективу, когда сирийский конфликт будет исчерпан, и встанет вопрос о послевоенном восстановлении Сирии, то материальная помощь Франции и Германии будет очень важной, и поэтому эта платформа имеет ценность", — отметил политолог.

Он добавил, что Турция не захочет оставаться в стороне, когда начнется восстановление Сирии, поэтому она находится в процессе поиска заинтересованных в этом союзников.

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