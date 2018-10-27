В Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и Германии по Сирии

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости, Алёна Палажченко. Четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет в Стамбуле в субботу.
Как сообщил РИА Новости представитель управления по связям администрации президента Турции, саммит пройдет в азиатской части Стамбула, в усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В настоящее время здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.
Сверка часов
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Россия, Турция, Франция и Германия хотят политического урегулирования в Сирии, но по инструментарию и тактике могут быть расхождения, отметил Песков.
"Это не противоречия. Существуют разные подходы. В целом все, естественно, хотят политического урегулирования в Сирии. Это общая цель. Но по, скажем так, инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения. Вот как раз по всем этим вопросам будет проведена сверка часов", — сказал Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий в Стамбуле саммит, сказала, что этот формат очень актуален. "Что касается важности и актуальности диалога, вне зависимости от уровня и формата, то, безусловно, он (саммит) очень актуален, так как речь идет о странах, которые играют значительную роль в данном регионе, и конкретно по данному вопросу (по Сирии)", — сказала Захарова.
Как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, Анкара ждет от саммита согласование дорожной карты по Сирии и структуры проекта конституции. "Наш приоритет на этом саммите в том, чтобы обсудить, какие новые форматы политического, а не военного, урегулирования в Сирии мы можем разработать. В рамках этого мы ждем согласования дорожной карты по Сирии и основных положений проекта конституции", — сказал Калын.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу на полях саммита и обсудить с ним сирийское урегулирование. "В рамках сочинского соглашения мы построили очень искренние отношения с уважаемым Путиным. Мы хотим обеспечить условия, чтобы люди в Идлибе могли жить спокойно и мирно. Мы обсудим с Сергеем Шойгу в субботу эти и другие вопросы, и я ожидаю, что после этой встречи урегулирование в Сирии пойдет быстрее", — сказал Акар.
Сойдутся две стороны, которые ранее не вели переговоры
Как сообщил французский дипломатический источник, комментируя предстоящий саммит, в Париже приветствуют любые инициативы, которые бы способствовали долгосрочному урегулированию в Сирии, "Все, что способствует долгосрочному дипломатическому урегулированию ситуации в Сирии с подключением всех субъектов международного сообщества, всегда будет приветствоваться", — сказал источник.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о своем намерении принять участие в саммите. "Завтра я направляюсь в Стамбул, чтобы доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу. Я использую эту возможность, чтобы напомнить этим четырем важным лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать", — сказал де Мистура на брифинге в СБ ООН.
Сам факт проведения встречи – дипломатический успех
"Мы наблюдаем в Сирии процесс, где на поле происходят события с участием коалиции во главе с США и странами-гарантами в рамках астанинского процесса – России, Турции и Ирана. Не думаю, что этот саммит внесет значительный вклад в сирийское урегулирование в краткосрочной перспективе. С точки зрения Анкары, сам факт проведения подобной встречи в Турции уже можно считать дипломатическим успехом", — сказал Сезер.
По его словам, ФРГ и Франция не играют существенной роли в сирийском конфликте, и Россия не ожидает, что на этом саммите будут приняты особо важные решения. "Однако если оценивать перспективу, когда сирийский конфликт будет исчерпан, и встанет вопрос о послевоенном восстановлении Сирии, то материальная помощь Франции и Германии будет очень важной, и поэтому эта платформа имеет ценность", — отметил политолог.
Он добавил, что Турция не захочет оставаться в стороне, когда начнется восстановление Сирии, поэтому она находится в процессе поиска заинтересованных в этом союзников.
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