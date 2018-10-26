В Алеппо и провинции Хама зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе города Алеппо и в провинции Хама в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы района Халаб-Эль-Джадид города Алеппо, населенного пункта Телль-Хуайр провинции Хама", — сказал он.

Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также руководитель Центра добавил, что в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям, оказавшимся в тяжёлом социальном положении.