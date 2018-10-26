Лавров обсудил с главой СКП ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу обсудил с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири ситуацию в Сирии с акцентом на политическое урегулирование кризиса, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял делегацию оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) во главе с его председателем Насром Аль-Харири. В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что с российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а также нацеленность на содействие налаживанию эффективного инклюзивного межсирийского диалога на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Консультации с делегацией СКП во главе с Аль-Харири провел также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ранее глава СКП заявил, что обсудил с Лавровым формирование конституционной комиссии САР, ситуацию в провинции Идлиб, восстановление Сирии и возвращение беженцев.