Лавров обсудил с главой СКП ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу обсудил с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири ситуацию в Сирии с акцентом на политическое урегулирование кризиса, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что с российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а также нацеленность на содействие налаживанию эффективного инклюзивного межсирийского диалога на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
Ранее глава СКП заявил, что обсудил с Лавровым формирование конституционной комиссии САР, ситуацию в провинции Идлиб, восстановление Сирии и возвращение беженцев.
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