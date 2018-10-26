ООН отложила отправление конвоя с гумпомощью в сирийский лагерь "Рукбан"

ДАМАСК, 26 окт – РИА Новости. Доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена, заявила официальный представитель ООН в Дамаске.

"Планируемый совместный конвой ООН и Сирийского арабского общества Красного Полумесяца (SARC) в лагерь "Рукбан" был отложен по логистическим причинам и из соображений безопасности", — написала в Facebook представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд.

"ООН все еще готова доставить помощь 50 тысячам людей (в лагере – ред.), как только позволят условия", — отметила Баруд.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Ат-Танф.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>