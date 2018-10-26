В Турции заявили, что саммит в Стамбуле должен привести к миру в Сирии

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Субботний саммит по Сирии в Стамбуле должен привести к мирному урегулированию в этой стране, началу конституционного процесса, заявил зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз.

"Будут русские представители, французские и немецкие. Надеемся, что это даст результаты. Мировое сообщество с одобрением встретили деятельность России и Турции по мирному урегулированию", — заявил Йылмаз на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Москве.

По его оценке, "соглашение Эрдогана и Путина по Идлибу очень важное, оно воспрепятствовало боевым действиям и новым потокам беженцев".

Йылмаз отметил, что в Турции сейчас 3,5 миллиона беженцев из Сирии, а с учетом беженцев из Ирака и Афганистана — 4,5 миллиона. "Мы не хотим увеличения этого потока, поэтому мы за политическое решение конфликта в Сирии. Мы хотели бы, чтобы велась работа на уровне конституционном. Хотим, чтобы там были проведены выборы, и было выбрано правительство, с которым мы можем налаживать диалог, сотрудничество. Хотели бы реконструкции Сирии и примирения противоборствующих сил", — добавил он.

Четырехсторонний саммит Турции, РФ, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле пройдет 27 октября в усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину.

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