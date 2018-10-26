В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 400 беженцев

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более 400 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в пятницу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 424 гражданина, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 168 беженцев (женщин – 50, детей – 84), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 256 человек (женщин – 77, детей – 128)", — говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 22 841 человек, в том числе из Ливана – 19 978, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 11 899, "Телль-Калах" – 1 544, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 2 863 человек.

По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 22 человека, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в Дейр-эз-Зоре и Дамаске вернулись 210 человек, выведено 10 единиц техники.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Гур, Изеддин (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Нава (провинция Дераа) они разминировали 10 гектаров территории, девять зданий и два километра дорог.

"Обнаружены и уничтожены 46 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе девять самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.

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