В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 400 беженцев

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более 400 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в пятницу.
Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 22 841 человек, в том числе из Ливана – 19 978, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 11 899, "Телль-Калах" – 1 544, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 2 863 человек.
По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 22 человека, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в Дейр-эз-Зоре и Дамаске вернулись 210 человек, выведено 10 единиц техники.
"Обнаружены и уничтожены 46 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе девять самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>