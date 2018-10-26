Аль-Харири назвал условие присутствия иностранных сил в Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сирийский комитет по переговорам (СКП) оппозиции допускает сохранение договоренностей Дамаска с иностранными государствами о военном присутствии, если такие соглашения не вредят сирийскому народу, заявил РИА Новости глава СКП Насер аль-Харири.

Аль-Харири в пятницу проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы говорили, что нужно вернуться к тому, что было до 2011 года. Любые иностранные силы, вошедшие в последнее время, не должны быть в Сирии. Однако если есть государства, связанные соглашениями с сирийским государством, которые не вредят сирийскому народу, мы уважаем все международные соглашения и документы", — заявил аль-Харири на вопрос о военном присутствии РФ в Сирии.

Он отметил, что СКП не видит проблемы в соглашениях, если они будут отвечать интересам сирийского народа.

В Сирии действует пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, а также группа ВКС РФ, дислоцированная на аэродроме Хмеймим в западной провинции Латакия. Российские силы присутствуют в Сирии по договору с Дамаском.