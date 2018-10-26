Глава СКП заявил, что усилия де Мистуры в Сирии были безрезультатны

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср Аль-Харири считает, что усилия спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры на этом посту практически не имели результатов.

"Де Мистура уже год и четыре месяца выступает за формирование конституционной комиссии, но результата никакого", — сказал Харири на пресс-конференции в Москве.

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Он объяснил это решение причинами "личного характера". Де Мистура добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности, по вопросу создания конституционного комитета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.



