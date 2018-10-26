Песков прокомментировал предстоящий саммит по Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Предстоящая четырехсторонняя встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию станет попыткой нащупать общие для стран темы в контексте кризиса в арабской стране, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это первая встреча в таком формате. Франция и Германия принимали участие в обсуждении сирийской проблематики в ином режиме, сейчас речь идет о совмещении различных форматов для сверки часов, для обсуждения, для попытки нащупать общие темы", — сказал Песков журналистам.

Лидеры четырех стран встретятся в субботу в Турции.

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