Эрдоган оценил реализацию российско-турецкого соглашения по Идлибу

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение между Анкарой и Москвой по Идлибу выполняется "без проблем".
Он напомнил, что Турция намерена "очистить от террористов и вернуть законным владельцам" сирийские территории к востоку от Евфрата. Сейчас их регулируют силы самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Силам самообороны помогают США.
Последний оплот террористов
Сирийские правительственные войска почти не контролируют Идлиб. Это последний оплот террористов в стране: помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Как отметили иранские власти, это позволило избежать конфликта в провинции.
Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.
Дамаск настаивает на том, чтобы боевики сдали все тяжелое вооружение к декабрю.
Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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