Эрдоган оценил реализацию российско-турецкого соглашения по Идлибу

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение между Анкарой и Москвой по Идлибу выполняется "без проблем".

"Мы вместе с Россией и Ираном (гаранты перемирия в Сирии наряду с Турцией. — Прим. ред.) разработали формулу, которая учитывает интересы всех сторон. В Женеве не смогли решить эти проблемы, и мы приняли решение по сирийскому урегулированию в Астане. Потом были Сочи, Тегеран — мы дошли до логического конца", — сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.

Он напомнил, что Турция намерена "очистить от террористов и вернуть законным владельцам" сирийские территории к востоку от Евфрата. Сейчас их регулируют силы самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Силам самообороны помогают США.

Последний оплот террористов



Сирийские правительственные войска почти не контролируют Идлиб. Это последний оплот террористов в стране: помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.

В середине сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Как отметили иранские власти, это позволило избежать конфликта в провинции.

К 15 октября стороны должны были создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. Однако из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны сделать это не удалось.

Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

Дамаск настаивает на том, чтобы боевики сдали все тяжелое вооружение к декабрю.

Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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