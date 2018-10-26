В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы три случая стрельбы: в провинциях Алеппо — один, Хама — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1972 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил почти 3,085 тысячи тонн.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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