Военные РФ обеспечили безопасность миссии ООН в районе Голанских высот

ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 26 окт — РИА Новости. Российская военная полиция впервые провела совместное патрулирование с миссией ООН южной части демилитаризованной зоны у сирийско-израильской границы.
Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что продолжить работу по расширению маршрута патрулирования в южной части демилитаризованной зоны миссии ООН позволило успешное открытие погранперехода "Кунейтра".
"Российская военная полиция давно уже патрулирует всю демилитаризованную зону, но совместное патрулирование южнее погранперехода "Кунейтра" сегодня проводится впервые. Именно совместное патрулирование. Сегодня российская военная полиция обеспечивает безопасность миссии ООН при выполнении этой задачи. Сотрудники миссии кроме вопросов безопасности, изучения безопасности маршрута осмотрят и осматривают сегодня ряд постов ООН, находящихся южнее погранперехода "Кунейтра". В последующем мы планируем и далее провести совместное патрулирование непосредственно в самую южную точку демилитаризованной зоны", — сказал он.
Резолюцией ООН аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.
Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении военной полиции РФ впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской военной полиции из демилитаризованной зоны также было изъято все тяжелое вооружение, завезенное сюда боевиками.