Палестинцы рассказали о защите лагерей беженцев от террористов в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 25 окт – РИА Новости. Несколько сотен палестинских беженцев, находившихся в лагерях на территории Сирии, погибли в результате террористических атак, более тысячи — ранены, заявил в четверг заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Делегация Палестины во главе с Наджи прибыла накануне в Грозный. В ее составе — генеральный секретарь партии молодежи и перемен Сирии Бервин Ибрахим, сирийские общественные деятели. Гости посетили мечети в Грозном и Аргуне, совершили экскурсию по республике и столице.

"В Сирии на сегодняшний день 12 лагерей для палестинских беженцев, где живут 550 тысяч человек. В лагере "Ярмук", который находится в Дамаске, было более 200 тысяч беженцев, которые были вынуждены покинуть этот лагерь. В Алеппо было более 10 тысяч человек. Таким образом, палестинцы стали двойными беженцами. Террористы воевали не только против официальных властей Сирии, но и против нас", — сказал Наджи.

По его словам, палестинцы "смогли защитить часть лагерей беженцев". "Только в лагере "Ярмук" у нас было 420 погибших и более тысячи раненых", — уточнил Наджи, добавив, что его организация продолжает борьбу против террористов на территории Сирии.

По его словам, за 70 лет борьбы за свободу палестинский народ потерял более полумиллиона человек.

Наджи подчеркнул, что палестинский народ гордится дружеским отношением со стороны президента России Владимира Путина. "Путин – друг палестинского народа и всех народов, стремящихся к свободе", — сказал Наджи.

Он также отметил позицию главы Чечни по палестинскому вопросу. "Мы знаем о вашей позиции по палестинской проблеме, знаем, что вы оказываете нам помощь внутри Палестины и за рубежом, и рассчитываем на вашу поддержку палестинскому народу", — подчеркнул Наджи.

Кадыров в ответ заявил о дружеских отношениях с палестинским лидером Махмудом Аббасом, который посещал Чечню, и о том, что их связывают общий взгляд и понимание сути происходящего в Палестине.

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